Студентка из Омской области разработала новый рецепт комбучи

В основе комбучи лежит чай с добавлением натуральных соков, при производстве которого не используются искусственные красители и ароматизаторы. Студентка ОмГТУ добавляет в напиток специально обработанные ягоды. Сейчас она тестирует бруснику и клюкву. Их сочетание с комбучей придает оригинальный вкус, отличающий его от рыночных аналогов. Искусственные добавки при этом полностью исключены.