Студентка из Омской области разработала новый рецепт комбучи

В напиток она добавляет специально обработанные ягоды.

Студентка Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработала рецепт комбучи, который позволяет сохранить и даже усилить полезные свойства ягод в напитке, сообщили в вузе. На реализацию своего проекта девушка выиграла грант 1 млн рублей в конкурсе «Студенческий стартап» в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В основе комбучи лежит чай с добавлением натуральных соков, при производстве которого не используются искусственные красители и ароматизаторы. Студентка ОмГТУ добавляет в напиток специально обработанные ягоды. Сейчас она тестирует бруснику и клюкву. Их сочетание с комбучей придает оригинальный вкус, отличающий его от рыночных аналогов. Искусственные добавки при этом полностью исключены.

«Уникальность продукта заключается не только в технологии изготовления, но и в аутентичности. Через него я стараюсь передать свое видение сибирского бренда. Также сделан акцент на экологичности — для упаковки используется только хорошо перерабатываемая стеклянная тара», — отметила автор идеи студентка художественно-технологического факультета ОмГТУ София Абзалова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.