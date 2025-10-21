В Омской области выделят 3 миллиарда на развитие инфраструктуры ОЭЗ «Авангард»

Предполагается строительство трёх типов сетей. 1,8 млрд рублей планируется выделить на строительство сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2026—2028 годах. На строительство сетей технического водоснабжения в течение двух лет выделят почти 900 миллионов рублей. Ещё 337 млн рублей будут направлены на строительство канализации, работы по которой должны завершиться в 2027 году.