В Омской области выделят 3 миллиарда на развитие инфраструктуры ОЭЗ «Авангард»

В ближайшие три года из бюджета Омской области на развитие инфраструктуры Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард» планируется выделить чуть более 3 млрд рублей. Проект соответствующих изменений в программу «Развитие экономического потенциала Омской области» опубликован на сайте регионального правительства.
Средства будут направлены на обеспечение водоснабжения и водоотведения для инвестиционных проектов как действующих, так и новых резидентов ОЭЗ.
Предполагается строительство трёх типов сетей. 1,8 млрд рублей планируется выделить на строительство сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2026—2028 годах. На строительство сетей технического водоснабжения в течение двух лет выделят почти 900 миллионов рублей. Ещё 337 млн рублей будут направлены на строительство канализации, работы по которой должны завершиться в 2027 году.
Ответственным за реализацию проекта определён Минстрой Омской области, а куратором станет заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов.
На данный момент резидентами ОЭЗ являются девять предприятий. Ранее сообщалось, что планируется снизить цену выкупа земельных участков для всех резидентов с 30% до 15% от их кадастровой стоимости. Эта инициатива сейчас рассматривается на областном уровне.
В августе 2025 года между Минэкономразвития России, правительством Омской области и ОЭЗ «Авангард» было подписано соглашение об увеличении территории ОЭЗ с 164 до 488 гектаров.