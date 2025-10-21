Мэр позвал омичей сдавать в утиль изношенные автошины

«Уважаемые омичи, с 27 октября по 2 ноября в Омске пройдет акция по сбору изношенных автошин. В ее рамках в нашем города организовано 10 пунктов приема изношенных шин. Они будут работать с 10:00 до 18:00 на автозаправочных станциях по адресам: ул. Барабинская, 20В; ул. 1-я Военная, 2; проспект Сибирский, 15; ул. Луговая 30; ул. Волгоградская, 56; ул. 22 Декабря, 99; ул. Конева, 89; ул. Волгоградская, 20/1; ул. Зеленая, 15/1; Красноярский тракт, 89, корпус 1», — говорится в телеграм-канале градоначальника.