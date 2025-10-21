Центр Владивостока затопило кипятком при порыве на теплосети

Шланг насоса, откачивающего воду, работники заведений вывели на проезжую часть, чтобы спасти помещения, и сами выгоняют воду досками и другими подручными средствами. Скорее всего, за ночь здесь образуется гололёд, водителям и пешеходам нужно быть готовым к трудностям. Температура во Владивостоке должна опуститься до нулевой отметки.
Авария, вероятно, произошла при запуске системы теплоснабжения с началом отопительного сезона. Правда, пока отапливается только улица.
Напоминаем, отопительный сезон во Владивостоке официально начался 17 октября, все системы должны заполнить теплоносителем и подключить объекты до вечера 22 октября. Управляющие организации со своей стороны должны провести комплекс процедур по запуску внутридомовых систем отопления. Пока от жителей Владивостока продолжают поступать жалобы на холодные батареи, в том числе в школах, детских садах и больницах.