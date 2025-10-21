В районе Солнцево в Москве построят детский сад

«В районе Солнцево построят детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников. Это будет трехэтажное здание, в котором оборудуют 14 групповых ячеек. Каждая из них будет включать игровую комнату со спальной зоной, а также раздевалку и буфет. На прилегающей территории оборудуют игровую и спортивную площадки, а у входа установят навес для хранения колясок и велосипедов», — рассказал Ефимов.