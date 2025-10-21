Ричмонд
В районе Солнцево в Москве построят детский сад

Он рассчитан на 350 воспитанников.

Детский сад на 350 мест построят в районе Солнцево Москвы, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Возведение в столице социальных объектов соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«В районе Солнцево построят детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников. Это будет трехэтажное здание, в котором оборудуют 14 групповых ячеек. Каждая из них будет включать игровую комнату со спальной зоной, а также раздевалку и буфет. На прилегающей территории оборудуют игровую и спортивную площадки, а у входа установят навес для хранения колясок и велосипедов», — рассказал Ефимов.

Детский сад возведут в жилом квартале «Мещерский лес». На первом этаже будет вестибюль с местом ожидания для родителей, пищеблок и медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, а также четыре групповые ячейки. Еще по пять групповых ячеек разместят на втором и третьем этажах, отметил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.