Воронежская область вышла в лидеры по производству грибов

Воронежская область вошла в число лидеров по производству грибов, урожай в этом году составил 28,8 т/га. Часть продукции отправляется в другие страны при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Первое место в списке заняла Калужская область, где было произведено 32,7 т/га. Средняя урожайность грибов по России составляет 6,9 т/га.
Одно из предприятий, занимающихся производством грибов в Воронежской области, — комплекс по выращиванию шампиньонов в Новоусманском районе. Компания не только обеспечивает местный рынок, но и отправляет грибы на экспорт. Воронежские шампиньоны можно встретить на прилавках в Армении, Грузии и Узбекистане.
«Помимо шампиньонов, в Воронежской области выращивают и другие виды грибов, главным образом вешенки. Однако их доля в общем объеме культивируемых грибов не превышает 10%. Во многом это обусловлено тем, что такие грибы остаются для большинства россиян скорее экзотикой, чем продуктом повседневного спроса. Да и более привычные шампиньоны пока еще гораздо менее популярны в России, чем в Европе и Китае — лишь 3% россиян употребляют грибы еженедельно. И это несмотря на то, что этот продукт является ценным источником белка и способен не только украсить праздничный стол, но и разнообразить привычное меню», — отметил директор Воронежского центра информационного обеспечения АПК Иван Подгорнов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.