Воронежская область вышла в лидеры по производству грибов

«Помимо шампиньонов, в Воронежской области выращивают и другие виды грибов, главным образом вешенки. Однако их доля в общем объеме культивируемых грибов не превышает 10%. Во многом это обусловлено тем, что такие грибы остаются для большинства россиян скорее экзотикой, чем продуктом повседневного спроса. Да и более привычные шампиньоны пока еще гораздо менее популярны в России, чем в Европе и Китае — лишь 3% россиян употребляют грибы еженедельно. И это несмотря на то, что этот продукт является ценным источником белка и способен не только украсить праздничный стол, но и разнообразить привычное меню», — отметил директор Воронежского центра информационного обеспечения АПК Иван Подгорнов.