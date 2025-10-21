В Ишимбайскую больницу Башкирии поступило новое оборудование

Две новые интерактивные реабилитационные системы поступили в Ишимбайскую центральную районную больницу Республики Башкортостан. Оборудование закуплено при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Техника помогает в восстановлении когнитивных и двигательных навыков пациентов. В аппаратах запрограммированы интерактивные сценарии, которые воспроизводятся на экране или стене и позволяют пациенту взаимодействовать с виртуальными объектами для тренировки внимания, памяти, моторики и координации.
«Мы уверены, что с помощью такого современного оборудования наши пациенты смогут быстрее возвращаться к активной жизни», — отметил главный врач Ишимбайской центральной районной больницы Ринат Гайнетдинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.