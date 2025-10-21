Ричмонд
СМИ: в Москве зарезали режиссера Сергея Политика

Baza: в Москве убили режиссера и кинооператора Сергея Политика.

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Москве убили режиссера и кинооператора Сергея Политика, сообщает Telegram-канал Baza.

«У 56-летнего оператора возник конфликт возле подъезда на улице Сталеваров — по нашей информации, Сергей сделал замечание молодому человеку, который странно себя вел, после чего тот накинулся на него с ножом», — говорится в публикации.

Полиция начала розыск подозреваемого, а СК Москвы уже возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших гибель пострадавшего.

Сергей Политик работал над такими проектами, как «Закрытая школа», «Домовой», «Контракт на счастье» и «Вспоминая тебя».