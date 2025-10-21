Ричмонд
Омскую область за первую половину 2025 года посетили 502 тысячи туристов

Это на 100 тысяч больше, чем в прошлый аналогичный период.

Количество туристов, посетивших Омскую область в первом полугодии, составило 502 тысячи, что на 100 тысяч больше аналогичного периода прошлого года. Турпоток растет в том числе за счет реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщил заместитель председателя правительства региона Иван Колесник.

«Развитию туризма способствует в том числе победа в имиджевых конкурсах и завоевание статусов Молодежной столицы России 2025 и Культурной столицы 2026 года. Мы видим, что регион становится центром событийного туризма. Это, несомненно, дает положительный экономический эффект: к нам приезжают туристы, развивается индустрия гостеприимства», — отметил Колесник.

Например, гостей привлекают такие крупные фестивали, как «Лето “Вокруг света”. Новое поколение» и «Я — сибиряк!», которые прошли при поддержке нацпроекта. Также в регионе есть турмаршрут «Станция Любинская в судьбе Николая II», на котором уже побывали более 530 человек.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.