Пенная феерия: на трассе в Омской области пожарные тушили могучий грузовик

О применения огромного количества пены в тушении грузового автомобиля на трассе в Омской области сообщил сегодня, 21 октября, телеграм-канал «МЧС Омской области».
«На участке трассы в Горьковском районе загорелся грузовой автомобиль в пути следования. Возгорание ликвидировали 5 сотрудников МЧС России, задействовав единицу техники», — говорится в сообщении ведомства.
Также спасатели уточнили судьбу горевшего автомобиля. По данным пресс-службы регионального МЧС, грузовик восстановлению не подлежит. На опубликованной в телеграм-канале фотографии видно, что в процессе тушения пожарные обильно использовали пену. Однако, автомобиль это не спасло.