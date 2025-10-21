Ричмонд
Пенная феерия: на трассе в Омской области пожарные тушили могучий грузовик

Обильно использованная в процессе тушения пена не помогла — грузовик восстановлению не подлежит.

Источник: Комсомольская правда

О применения огромного количества пены в тушении грузового автомобиля на трассе в Омской области сообщил сегодня, 21 октября, телеграм-канал «МЧС Омской области».

«На участке трассы в Горьковском районе загорелся грузовой автомобиль в пути следования. Возгорание ликвидировали 5 сотрудников МЧС России, задействовав единицу техники», — говорится в сообщении ведомства.

Также спасатели уточнили судьбу горевшего автомобиля. По данным пресс-службы регионального МЧС, грузовик восстановлению не подлежит. На опубликованной в телеграм-канале фотографии видно, что в процессе тушения пожарные обильно использовали пену. Однако, автомобиль это не спасло.