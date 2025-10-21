Пенная феерия: на трассе в Омской области пожарные тушили могучий грузовик

Также спасатели уточнили судьбу горевшего автомобиля. По данным пресс-службы регионального МЧС, грузовик восстановлению не подлежит. На опубликованной в телеграм-канале фотографии видно, что в процессе тушения пожарные обильно использовали пену. Однако, автомобиль это не спасло.