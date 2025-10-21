В Минусинске туристы смогут сыграть сибирскую свадьбу XIX века

В Минусинске Красноярского края начали разработку проекта «Сибирская свадьба», который позволит молодым парам провести церемонию бракосочетания по традициям
Как сообщили в краевом агентстве ЗАГС, проект предусматривает полный цикл услуг для молодоженов. Пары смогут не только зарегистрировать брак, но и принять участие в старинных обрядах, надеть специально пошитые костюмы прошлой эпохи и проехать по исторической части города в карете или на санях в зависимости от сезона. Жить молодожены будут в гостинице «Михайловская».
Директор Минусинского краеведческого музея Светлана Борисова отметила, что в разработке проекта участвуют специалисты из разных сфер — музея, туриндустрии, колледжа культуры и искусства, а также стилисты и предприниматели.
Сейчас проект находится в стадии активного обсуждения. В ближайшее время планируется провести пробную церемонию, чтобы оценить все детали и внести необходимые коррективы. После этого организаторы подадут заявку на грант для финансирования проекта.
Предварительно, «Сибирскую свадьбу» запустят в 2026 году.