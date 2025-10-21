Ричмонд
В Минусинске туристы смогут сыграть сибирскую свадьбу XIX века

Стало известно, какие свадьбы для туристов будут проводить в Минусинске со следующего года.

Источник: Jeremy Wong Weddings /CC0

В Минусинске Красноярского края начали разработку проекта «Сибирская свадьба», который позволит молодым парам провести церемонию бракосочетания по традициям XIX—XX вв.еков. Инициатива направлена на развитие свадебного туризма на юге Красноярского края.

Как сообщили в краевом агентстве ЗАГС, проект предусматривает полный цикл услуг для молодоженов. Пары смогут не только зарегистрировать брак, но и принять участие в старинных обрядах, надеть специально пошитые костюмы прошлой эпохи и проехать по исторической части города в карете или на санях в зависимости от сезона. Жить молодожены будут в гостинице «Михайловская».

Директор Минусинского краеведческого музея Светлана Борисова отметила, что в разработке проекта участвуют специалисты из разных сфер — музея, туриндустрии, колледжа культуры и искусства, а также стилисты и предприниматели.

Сейчас проект находится в стадии активного обсуждения. В ближайшее время планируется провести пробную церемонию, чтобы оценить все детали и внести необходимые коррективы. После этого организаторы подадут заявку на грант для финансирования проекта.

Предварительно, «Сибирскую свадьбу» запустят в 2026 году.