В Минусинске туристы смогут сыграть сибирскую свадьбу XIX века

Как сообщили в краевом агентстве ЗАГС, проект предусматривает полный цикл услуг для молодоженов. Пары смогут не только зарегистрировать брак, но и принять участие в старинных обрядах, надеть специально пошитые костюмы прошлой эпохи и проехать по исторической части города в карете или на санях в зависимости от сезона. Жить молодожены будут в гостинице «Михайловская».