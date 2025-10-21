Ричмонд
В Воронежской области выросло производство сельскохозяйственной продукции

Больше всего увеличилась выработка яиц — более чем на 34% с прошлого года.

Производство яиц, молока и мяса выросло в Воронежской области, что отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Например, с января по август сельскохозяйственные организации и фермы области произвели 812,5 млн яиц — это на 34,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 0,9% за первые восемь месяцев увеличилась выработка молока, а производство скота и птицы выросло на 0,2%.

«Объемы производства продукции животноводства обеспечивают нас достойным потенциалом, которые предприятия успешно реализуют как внутри страны, так и за рубежом. Достаточно сказать, что объемы экспорта мясомолочной продукции по итогам 9 месяцев практически достигли отметки итогов прошлого года, который и так был рекордным. Ожидаем, что по итогам 2025 года потолок превысит 50 миллионов долларов США», — отметил директор Воронежского центра информационного обеспечения АПК Иван Подгорнов.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.