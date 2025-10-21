В Воронежской области выросло производство сельскохозяйственной продукции

«Объемы производства продукции животноводства обеспечивают нас достойным потенциалом, которые предприятия успешно реализуют как внутри страны, так и за рубежом. Достаточно сказать, что объемы экспорта мясомолочной продукции по итогам 9 месяцев практически достигли отметки итогов прошлого года, который и так был рекордным. Ожидаем, что по итогам 2025 года потолок превысит 50 миллионов долларов США», — отметил директор Воронежского центра информационного обеспечения АПК Иван Подгорнов.