Жители Хабаровского края могут перевести свои пенсионные накопления до 1 декабря

Жители Хабаровского края и Еврейской автономной области, у которых есть пенсионные накопления, могут до 1 декабря 2025 года выбрать, кто будет управлять их средствами. Выбор можно сделать между Социальным фондом России (СФР) и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Для перевода накоплений к новому страховщику необходимо подать заявление в отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО. Это можно сделать лично в клиентских службах фонда или онлайн через портал госуслуг, если у вас есть усиленная электронная подпись.
Как пояснила управляющая отделением СФР Алена Никулина, важно знать, что частый переход от одного страховщика к другому (чаще одного раза в пять лет) может привести к потере инвестиционного дохода. Об этом предупреждают специальным уведомлением при подаче заявления.
Если вы подадите заявление о переходе сейчас, то ваши пенсионные накопления будут переданы новому страховщику в 2030 году без потери инвестиционного дохода. Для тех, кто хочет перейти досрочно в 2025 году, заявление будет рассмотрено до 1 марта 2026 года.
Перед тем как выбрать НПФ, необходимо сначала заключить с ним договор об обязательном пенсионном страховании. Узнать, где сейчас находятся ваши пенсионные накопления и кто ими управляет, можно из выписки из лицевого счета в СФР, которую легко заказать на портале госуслуг.