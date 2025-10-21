Жители Хабаровского края могут перевести свои пенсионные накопления до 1 декабря

Если вы подадите заявление о переходе сейчас, то ваши пенсионные накопления будут переданы новому страховщику в 2030 году без потери инвестиционного дохода. Для тех, кто хочет перейти досрочно в 2025 году, заявление будет рассмотрено до 1 марта 2026 года.