Минздрав Красноярского края предложил концепцию создания медицинских округов

«Новые технологии лечения в здравоохранении требуют изменений структуры медицинских организаций, — отметил Алексей Коноваленко. — Для того, чтобы эти технологии стали доступны всем жителям края, необходимо объединить пациентов в крупных медицинских организациях. Районные больницы, к которым прикреплены 10−12 тысяч человек, не способны своими силами удовлетворить потребности пациентов на должном уровне. Мы предлагаем концепцию создания медицинских округов в соответствии с требованиями федерального законодательства. Это нужно для исполнения стандартов и порядка оказания медицинской помощи».