Минздрав Красноярского края предложил концепцию создания медицинских округов

Заместитель главы краевого минздрава Алексей Коноваленко доложил, что развитие технологий в современном здравоохранении требует дорогостоящего оборудования и опытных мультидисциплинарных команд.
В частности, в хирургии устаревшие методы, вроде скелетного вытяжения при переломах, сменились оперативным лечением, что сократило сроки госпитализации с нескольких месяцев до 7−10 дней.
Аналогичная трансформация произошла в гинекологии с переходом на эндоскопические операции.
В кардиологии лечение инфаркта миокарда в районных больницах занимало 30 и более дней. Современные методы стентирования в сосудистых центрах позволяют выписать пациента уже через неделю.
«Новые технологии лечения в здравоохранении требуют изменений структуры медицинских организаций, — отметил Алексей Коноваленко. — Для того, чтобы эти технологии стали доступны всем жителям края, необходимо объединить пациентов в крупных медицинских организациях. Районные больницы, к которым прикреплены 10−12 тысяч человек, не способны своими силами удовлетворить потребности пациентов на должном уровне. Мы предлагаем концепцию создания медицинских округов в соответствии с требованиями федерального законодательства. Это нужно для исполнения стандартов и порядка оказания медицинской помощи».
В рамках концепции с появлением медицинских округов будет создана единообразная и эффективная система оказания медицинской помощи по всему краю. Она включает в себя поликлиническую службу, стационары с применением современных технологий и четкую маршрутизацию пациентов.
Предполагается, что межрайонные больницы в опорных городах станут центрами концентрации медицинских технологий, способными максимально удовлетворить потребности жителей округа.
Важно отметить, что при формировании округов сохранится существующая структура медорганизаций: районные больницы, поликлиники, амбулатории, ФАПы. Кроме того, доступность здравоохранения для сельских территорий дополнительно будет обеспечена за счет выездов специалистов окружной больницы.
Михаил Котюков поручил доработать концепцию, составить план и провести обсуждение возможных изменений.
«Важно взглянуть на преобразования не только глазами управленца, но и глазами пациента. Нужно объяснять и показывать людям, что те двери, в которые они ходили, и дальше будут открыты», — цитирует главу региона пресс-служба краевого правительства.