Сколько детских лагерей Крыма примут школьников на отдых осенью

«В прошлом году были построены и в этом запущены модульные корпуса по федеральной программе развития детского отдыха на 300 мест. Четыре корпуса в “Фортуне” было открыто и два в “Соколе”. С отоплением, доступная среда в них. Благодаря этим новшествам мы еще будем увеличивать охват в осенний и весенний период», — сказал он.