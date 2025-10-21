Отец Илона Маска прибыл в Казань

В рамках визита Эррол Маск посетил ИТ-Парк Казани и планирует поездку в Иннополис. В ИТ-Парке гостя Казани угостили чак-чаком.
Эррол Грэм Маск — южноафриканский инженер, бизнесмен и политик, отец Илона Маска. Ранее он прилетал в Москву для участия в патриотическом форуме.
Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше