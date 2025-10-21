Ричмонд
Отец Илона Маска прибыл в Казань

Эррол Маск, отец основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, прилетел в Казань. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

В рамках визита Эррол Маск посетил ИТ-Парк Казани и планирует поездку в Иннополис. В ИТ-Парке гостя Казани угостили чак-чаком.

Эррол Грэм Маск — южноафриканский инженер, бизнесмен и политик, отец Илона Маска. Ранее он прилетал в Москву для участия в патриотическом форуме.

