Губернатор Ростовской области сообщил о масштабах ущерба после ночной атаки БПЛА

В Ростовской области после ночной атаки БПЛА пострадали четыре МКД и 25 машин.

Источник: Комсомольская правда

После ночной атаки беспилотников в Ростовской области муниципальные комиссии с утра приступили к фиксации ущерба, нанесенного имуществу местных жителей. Об этом сообщил Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате атаки повреждены четыре многоквартирных и три частных дома, здание частного медицинского центра, пять торговых павильонов и 25 легковых автомобилей в различных городах и районах области.

В хуторе Недвиговка Мясниковского района около трех тысяч жителей остаются без электроэнергии из-за повреждения трансформаторной подстанции. В поселке Вороново Целинского района деформирована газораспределительная труба, в результате чего 42 частных дома отключены от газоснабжения.

— После обследования мест атаки саперными группами специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам на объектах инфраструктуры, — сказано в сообщении.

