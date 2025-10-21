Губернатор Ростовской области сообщил о масштабах ущерба после ночной атаки БПЛА

После ночной атаки беспилотников в Ростовской области муниципальные комиссии с утра приступили к фиксации ущерба, нанесенного имуществу местных жителей. Об этом сообщил Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, в результате атаки повреждены четыре многоквартирных и три частных дома, здание частного медицинского центра, пять торговых павильонов и 25 легковых автомобилей в различных городах и районах области.
В хуторе Недвиговка Мясниковского района около трех тысяч жителей остаются без электроэнергии из-за повреждения трансформаторной подстанции. В поселке Вороново Целинского района деформирована газораспределительная труба, в результате чего 42 частных дома отключены от газоснабжения.
— После обследования мест атаки саперными группами специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам на объектах инфраструктуры, — сказано в сообщении.
