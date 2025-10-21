Движение ограничат в трех районах Петербурга с 23 октября

С 23 октября в Адмиралтейском, Василеостровском и Невском районах Петербурга ограничат движение. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и обращать внимание на информационные щиты по дороге. О подробностях сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— Так, в Адмиралтейском с 23 по 30 октября специалисты будут устанавливать временное ограждение. Из-за этого движение ограничат по Подольской улице у пересечения с Загородным проспектом, а также по боковому проезду Загородного проспекта от Серпуховской улицы до Подольской улицы, — пояснили в ГАТИ.
В Василеостровском до 19 ноября планируют прокладывать газопровод по Университетской набережной. Это станет причиной ограничения движения с 25 октября по 5 ноября от 1-й и Кадетской линий Васильевского острова до 4-й и 5-й линий Васильевского острова.
С 23 по 24 октября в Невском машины вовсе не смогут проехать по Прибрежной улице в створе Шлиссельбургского проспекта у дома 22, литера А, по Шлиссельбургскому проспекту. На следующий день, 25 октября, движение также закроют по улице Дмитрия Устинова в створе Шлиссельбургского проспекта у дома 5, литера А, по улице Дмитрия Устинова. 26 октября поток транспорта не пропустят по улице Дмитрия Устинова в створе Шлиссельбургского проспекта у дома 3, литера А, по улице Дмитрия Устинова. Все это время там намерены приводить в порядок дорогу и трамвайные пути.