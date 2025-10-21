Движение ограничат в трех районах Петербурга с 23 октября

С 23 по 24 октября в Невском машины вовсе не смогут проехать по Прибрежной улице в створе Шлиссельбургского проспекта у дома 22, литера А, по Шлиссельбургскому проспекту. На следующий день, 25 октября, движение также закроют по улице Дмитрия Устинова в створе Шлиссельбургского проспекта у дома 5, литера А, по улице Дмитрия Устинова. 26 октября поток транспорта не пропустят по улице Дмитрия Устинова в створе Шлиссельбургского проспекта у дома 3, литера А, по улице Дмитрия Устинова. Все это время там намерены приводить в порядок дорогу и трамвайные пути.