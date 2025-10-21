Плесень и скорлупа. Прокуратура взялась за питание в самарской гимназии

В Кировском районе Самары начата прокурорская проверка после публикации в Сети жалобы родителей учеников МБОУ Гимназия № 133 на качество питания в школьной столовой.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировского района г. Самары, в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена публикация, в которой утверждается, что детям подали некачественные омлеты.
«Прокуратура Кировского района г. Самары по данному факту организовала проверку исполнения требований федерального законодательства об организации питания в образовательных учреждениях», — уточнили в ведомстве.
Омлеты с плесенью.
По заявлениям родителей, школьникам на завтрак выдали омлеты, внутри которых были обнаружены плесень и крупные куски скорлупы.
«Большая просьба опубликовать обращение родителей о том кошмаре, который оказался сегодня в тарелках детей в школьной столовой. Гимназия 133 (Самара, Кировский район). Такими завтраками сегодня, 20 октября, кормили школьников. Внутри омлетов очаги плесени и огромные куски яичной скорлупы», — говорится в обращении, размещённом в соцсетях.
По словам автора публикации, некоторые дети обратились к поварам, показав содержимое тарелок.
«На что те убрали плесень и отдали ту же тарелку обратно ребёнку», — утверждается в сообщении.
Родители сообщили, что питание в гимназии обеспечивает один из комбинатов питания. Также они заявили о намерении направить обращения в вышестоящие инстанции.
В прокуратуре добавили, что «по результатам проведённых надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».
Чем опасны такие продукты.
Мы обратились за комментарием к врачу-педиатру, кандидату медицинских наук Елене Воробьёвой, чтобы выяснить, чем может грозить употребление подобных продуктов для ребёнка.
«Плесень в еде — это источник микотоксинов, которые могут вызывать острые отравления, повреждения печени, аллергические реакции и расстройства пищеварения. Для детей, учитывая их меньшую массу тела и особенности обмена веществ, последствия могут наступить быстрее и быть более тяжёлыми», — пояснила специалист.
По её словам, попадание кусочков яичной скорлупы в пищу само по себе не является ядом, но может привести к микротравмам слизистой рта, пищевода или желудка.
«В совокупности с признаками порчи продукта это говорит о нарушении санитарных норм на пищеблоке», — отметила врач.
Елена Воробьёва добавила, что при подозрении на ухудшение самочувствия ребёнка после употребления подозрительной пищи необходимо немедленно обратиться к врачу.
«Симптомы могут включать тошноту, рвоту, боли в животе, повышение температуры. Некоторые реакции могут быть отсроченными, поэтому важно наблюдать за состоянием ребёнка в течение нескольких дней», — подчеркнула она.
Уголовный срок?
Адвокат Алексей Гавришев рассказал, что если подтвердится, что дети получили пищевое отравление из-за некачественного школьного питания, то ответственность может быть как административной, так и уголовной — в зависимости от последствий.
«Если вред здоровью лёгкий или инцидент ограничился фактом нарушения санитарных норм, речь идёт о статье 6.6 КоАП РФ — “Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения”. Штрафы для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч, плюс возможное приостановление деятельности до 90 суток», — отметил он.
Если же будет доказано, что питание вызвало отравление или вред здоровью детей, это уже может квалифицироваться по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«Там санкции куда серьёзнее — штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до шести лет, если вред причинён нескольким лицам», — подчеркнул адвокат.
Кроме того, прокуратура может инициировать расторжение контракта с поставщиком и внесение компании в реестр недобросовестных подрядчиков — фактически это запрет на участие в госзакупках.
То есть формально история про «несвежую еду» может закончиться уголовным делом, отстранением директора школы и отзывом лицензии у комбината питания.