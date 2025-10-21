Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. В кино Никита Сергеевич впервые снялся в 14 лет. Его первый фильм — «Солнце светит всем», где он исполнил роль школьника. На счету молодого артиста роли в лентах «Тучи над Борском», «Приключения Кроша». Широкую известность получил после главной роли в фильме «Я шагаю по Москве». Свой первый фильм Михалков снял в 1974 году. 28-летний начинающий режиссер показал миру фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих».
В 1991 году стал обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, дважды был номинирован на «Оскар» за фильмы «Урга — территория любви» и «Утомленные солнцем» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В 1994 году получил Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Утомленные солнцем» и — заветную статуэтку в США.
«Крым — храбрец» и важный стимул.
Режиссер неоднократно бывал на полуострове и в свое время решительно поддержал крымчан на референдуме о воссоединении Крыма с Россией.
«Крым пережил невероятные потрясения. Крым — храбрец. Он вынимал саблю, не зная, чем закончится эта битва и как она могла закончиться. И то, что люди пошли ва-банк, это был, с одной стороны, отрицательный сгусток энергии к проискам неофашистов и вооруженному государственному перевороту, а с другой — страсть, с которой они хотели воссоединиться с Россией. Это огромный подвиг», — сказал Михалков в эфире телеканала «Крым 24».
Символично, что Никита Михалков на выборах президента России в марте прошлого года проголосовал в Симферополе. Тогда же он признался корреспонденту РИА Новости Крым, что сегодня Крым для России и ее граждан «является очень важным стимулом, потому что когда-то, 10 лет назад, крымчане сделали свой выбор — воссоединились с Россией».
«Для меня Крым не менял своего статуса в моей душе. Мое отношение к Крыму не изменилось. Крым — это колыбель. Крым — это знаковое место. Крым на сегодняшний день — это очень важный стимул для народа, для граждан», — сказал тогда Михалков.
«Сакральная земля».
Корифей российского кино активно поддерживает сохранение и воссоздание знаменитой Ялтинской киностудии, называя полуостров благословенной землей и сакральным местом для всех россиян. Кроме того, при его участии в 2015 году в Ялте открылся кинофестиваль «Евразийский мост», способствовавший возрождению кинематографа в Крыму.
Во время общения с журналистами летом прошлого года Михалков так сказал о будущем крымского кинематографа:
«Крым — это клондайк. Эта площадка должна быть не креативной структурой, а именно серьезным техническим обслуживанием любой картины, которая приезжает. То есть режиссер берет пару белья и сценарий, и приезжает сюда. А что касается натуры, то тут есть все. Ялтинская студия должна быть меккой кинематографа, я в этом уверен», — сказал Михалков.
Говоря о возрождении Ялтинской киностудии, Никита Михалков отметил, что всегда сложно что-то такое переделывать, возвращаться на то место, которое уже было закрыто-открыто и переходило из рук в руки. «Но сам принцип существования в Крыму киностудии просто необходим», — уверен режиссер.
«Вклад Михалкова в сохранение культурной ценности России, возрождение духовных традиций, истории советской и российской кинематографии неоценим», — ранее отметил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.