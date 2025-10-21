Неутомимое солнце российского кино: что связывает Михалкова и Крым

«Крым пережил невероятные потрясения. Крым — храбрец. Он вынимал саблю, не зная, чем закончится эта битва и как она могла закончиться. И то, что люди пошли ва-банк, это был, с одной стороны, отрицательный сгусток энергии к проискам неофашистов и вооруженному государственному перевороту, а с другой — страсть, с которой они хотели воссоединиться с Россией. Это огромный подвиг», — сказал Михалков в эфире телеканала «Крым 24».