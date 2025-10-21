Готовим противогазы: в Омске прогнозируют очередную вонючую ночь

Очередная неприятная ночь ожидает омичей с 21 на 22 октября. По информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в городе случатся НМУ первой степени опасности.
«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, с 20:00 часов 21 октября и до 08:00 часов 22 октября, на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — расстраивает омичей телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».
Напомним, что НМУ первой степени опасности передается, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК. При такой концентрации загрязняющих веществ в воздухе, проблемы со здоровьем могут испытывать люди с хроническими заболеваниями. Остальных будет мучить неприятный запах.