Готовим противогазы: в Омске прогнозируют очередную вонючую ночь

Неблагоприятные метеорологические условия «захватят» регион на 12 часов.

Источник: Комсомольская правда

Очередная неприятная ночь ожидает омичей с 21 на 22 октября. По информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в городе случатся НМУ первой степени опасности.

«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, с 20:00 часов 21 октября и до 08:00 часов 22 октября, на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — расстраивает омичей телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».

Напомним, что НМУ первой степени опасности передается, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК. При такой концентрации загрязняющих веществ в воздухе, проблемы со здоровьем могут испытывать люди с хроническими заболеваниями. Остальных будет мучить неприятный запах.