Готовим противогазы: в Омске прогнозируют очередную вонючую ночь

Напомним, что НМУ первой степени опасности передается, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК. При такой концентрации загрязняющих веществ в воздухе, проблемы со здоровьем могут испытывать люди с хроническими заболеваниями. Остальных будет мучить неприятный запах.