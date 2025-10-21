Знаменитые светящиеся шары вернутся на улицу Красную в Краснодаре

21 октября. KrasnodarMedia. Знаменитая новогодняя иллюминация вновь будет радовать жителей и гостей Краснодара. В этом году световое оформление традиционно появится на Александровском бульваре, охватывая участок улицы Красной между улицами Буденного и Гаврилова.
Для обеспечения безопасного проведения монтажных работ на бульваре будет организовано поэтапное перекрытие движения. Детальный график ограничений и схемы объездов администрация города опубликует в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Первые бригады приступили к работе сегодня на отрезке от Одесской улицы до улицы Гаврилова. Полностью завершить установку всех праздничных конструкций и гирлянд планируется до наступления календарной зимы, первого декабря.
Напомним, что работы по обновлению декоративного освещения на улице Красной начались еще в феврале 2020 года. Первоначальный план предусматривал демонтаж 30 неработающих световых шаров на участке от Советской до Длинной улицы с последующим их ремонтом в двухнедельный срок. Полное обновление иллюминации власти намеревались завершить к майским праздникам того же года, однако этим планам помешала пандемия и введение ограничительных мер.
Уже к весне 2020 года ставшие визитной карточкой кубанской столицы светящиеся шары были демонтированы. В июне городские власти предложили краснодарцам выбрать новый проект освещения главной улицы через голосование. В официальных аккаунтах департамента архитектуры были опубликованы конкурсные работы, однако ни один из представленных проектов так и не был реализован на практике.
Новая глава муниципалитета Андрей Алексеенко в марте 2022 года предпринял попытку открыть улицу, снова сделав ее пешеходной по выходным дням. Однако нововведение просуществовало лишь неделю — с 25 марта движение перекрыли по решению антитеррористической комиссии в связи с началом специальной военной операции.
В начале мая 2022 года представители спортивных сообществ города направили обращение с просьбой возобновить пешеходный режим на Красной. В ответ городская администрация пояснила, что ограничение является вынужденной временной мерой, необходимой для обеспечения безопасности и беспрепятственного проезда спецтранспорта. В ведомстве также ссылались на участившиеся случаи ложных сообщений о готовящихся противоправных действиях в центральной части города.
Горожане неоднократно обращались к властям с просьбой открыть, как и прежде, улицу для пешеходов в выходные.
Световые шары, ставшие символом главной улицы Краснодара, украшают Красную более 15 лет. Семь декоративных элементов были размещены на 50 перетяжках между улицами Советской и Длинной, формируя уникальный облик центра города.