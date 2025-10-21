Знаменитые светящиеся шары вернутся на улицу Красную в Краснодаре

Напомним, что работы по обновлению декоративного освещения на улице Красной начались еще в феврале 2020 года. Первоначальный план предусматривал демонтаж 30 неработающих световых шаров на участке от Советской до Длинной улицы с последующим их ремонтом в двухнедельный срок. Полное обновление иллюминации власти намеревались завершить к майским праздникам того же года, однако этим планам помешала пандемия и введение ограничительных мер.