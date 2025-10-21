На северо-западе Челябинска 22 октября сократят подачу воды на 20%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что это связано с плановыми работами на водоводе, которые стартуют в 9:00 и продлятся до 20:00.
«Возможно на 20% ограничение подачи воды по ряду адресов», — предупреждает МУП «ПОВВ».
Это касается поселков Шершни и Шагол, микрорайонов № 24, 25, 26, 28, 33, 33А, 34 и 34А.
Кроме того, в эту зону попадают район, ограниченный улицами Сахарова — Университетская Набережная — Макеева — 250-летия Челябинска (Тополиная аллея); квартал, ограниченный улицами Братьев Кашириных — Ворошилова — 250-летия Челябинска — Салавата Юлаева; а также микрорайон «Академ Риверсайд», ограниченный улицами Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Университетская Набережная — Чичерина; микрорайон «Парковый-1», район, ограниченный улицей Красного Урала — проспектом Победы — улицей 40-летия Победы — Комсомольским проспектом.
Также в списке административные здания (автоцентры) в пределах улиц Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская Набережная — Салавата Юлаева.