ОНПЗ запускает уникальную программу двойной специализации для будущих инженеров

Студенты базовой кафедры «Газпром нефти» теперь смогут получить два диплома одновременно.

Источник: Комсомольская правда

Омский нефтеперерабатывающий завод продолжает развивать свою программу подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Студенты базовой кафедры впервые получили возможность параллельно осваивать вторую специальность. Помимо основной инженерной подготовки, учащиеся могут выбрать дополнительную квалификацию — «Управление экономикой предприятия» или «Управление в технических системах».

Кросс-уровневая образовательная программа направлена на формирование нового типа специалистов — инженеров-универсалов, способных не только разбираться в сложных технологических процессах, но и принимать решения на стыке техники и экономики.

«Базовая кафедра “Газпром нефти” в ОмГТУ решает две ключевые задачи: создает мощный кадровый фундамент для промышленного развития Омской области и предоставляет нашей талантливой молодежи четкую перспективу для самореализации без необходимости переезда в другие регионы. Компания “Газпром нефть” работает на долгосрочное будущее Омской области, обеспечивая приток в экономику высококвалифицированных, современных специалистов», — отметила министр образования Омской области Ольга Степанова", — отметила министр образования Омской области Ольга Степанова.

Комплексная программа по формированию кадрового резерва «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» является частью долгосрочной стратегии ОНПЗ. При этом системная работа ведется на всех этапах профессионального становления специалиста: начиная со школьной скамьи до адаптации выпускников на предприятии. С 2014 года, когда была открыта базовая кафедра «Газпром нефти» в ОмГТУ, отрасль пополнили более 200 высококвалифицированных специалистов.

«Для нас, как для современного предприятия, недостаточно просто закрывать вакансии. Мы формируем кадровый резерв, воспитывая инженеров-универсалов, которые способны не только решать сложные технологические задачи, но и просчитывать их экономический эффект. Программа двойной специализации в ОмГТУ — это наш стратегический ответ на вызовы времени. Мы инвестируем в самых талантливых и мотивированных ребят, чтобы дать им лучшее образование и карьерную перспективу на одном из самых технологичных предприятий страны», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский", — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» ежегодно охватывает более 2000 школьников. В рамках обучения для заинтересованных в профильной профессии школьников, а потом и студентов, проводятся профориентационные тренинги, олимпиады, кейс-чемпионаты, научные конференции, факультативы по химии и физике, а также виртуальные экскурсии по заводу. ОНПЗ -основной перерабатывающий актив «Газпром нефти», в составе компании не раз был признан одним из лучших работодателей региона. ОНПЗ не просто готовит кадры — он формирует новое поколение инженеров, способных обеспечить технологический суверенитет и экономическую устойчивость российской нефтепереработки.