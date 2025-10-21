Ричмонд
В Кишиневе перекрыты две загруженные улицы: Как изменились маршруты общественного транспорта

Проезжую часть перекрывают во вторник, 21 октября.

Источник: Комсомольская правда

Со вторника, 21 октября, в Кишиневе перекрыты две улицы.

До среды, 22 октября, 20:00, будет полностью приостановлено движение транспорта на улице Марии Драган на участке между улицами Вадул-луй-Водской и Чокана.

Маршруты общественного транспорта изменятся:

Троллейбус № 16 — туда и обратно: от ул. Алеку Руссо по улицам Мештерул Маноле, Волунтарилор, Узинелор.

Маршрутка № 169 — туда и обратно: от ул. Измаильской по улицам Мештерул Маноле, Сарджидава, Марии Драган.

До 23 октября, 17:00, приостановлено движение на улице И. и Д. Алдя-Теодорович на участке между улицами Иона Пеливана и Иона Луки Караджале.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

