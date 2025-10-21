В Кишиневе перекрыты две загруженные улицы: Как изменились маршруты общественного транспорта

Со вторника, 21 октября, в Кишиневе перекрыты две улицы.
До среды, 22 октября, 20:00, будет полностью приостановлено движение транспорта на улице Марии Драган на участке между улицами Вадул-луй-Водской и Чокана.
Маршруты общественного транспорта изменятся:
Троллейбус № 16 — туда и обратно: от ул. Алеку Руссо по улицам Мештерул Маноле, Волунтарилор, Узинелор.
Маршрутка № 169 — туда и обратно: от ул. Измаильской по улицам Мештерул Маноле, Сарджидава, Марии Драган.
До 23 октября, 17:00, приостановлено движение на улице И. и Д. Алдя-Теодорович на участке между улицами Иона Пеливана и Иона Луки Караджале.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В заграничных поездках в самолете экс-президента Молдовы летела целая орава журналистов, разношерстная, — они потом писали то, что думали: «Случай с Георге Гонцой хорошо встраивается в тот ряд преследований, который стал для власти обыденной вещью».
Валериу Реницэ, пресс-секретарь экс-президента Владимира Воронина, прокомментировал для «КП» намерение Санду судиться с телеведущим из-за критики в свой адрес (далее…).
Эволюция по Тэнасе: Евроинтеграция в Молдове — это для умных, сомнения для остальных.
Эксперты в гонке за баллами по лизоблюдству создают не только культ личности Майи Санду, но даже культ партии PAS (далее…).
В Молдову приходит жаркое «бабье лето» до +20 градусов: Но уже в конце недели дожди и холод.
Похоже, осень решила подарить жителям Молдовы несколько тёплых дней (далее…).