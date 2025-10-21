Браконьера задержали за незаконную охоту на косуль в Новосибирской области

В Колыванском районе правоохранители задержали браконьера за незаконную охоту на косуль. У мужчины изъяли ружье, патроны и автомобиль. Сейчас он под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.