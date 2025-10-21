Ричмонд
Браконьера задержали за незаконную охоту на косуль в Новосибирской области

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Источник: ГУ МВД

В Колыванском районе правоохранители задержали браконьера за незаконную охоту на косуль. У мужчины изъяли ружье, патроны и автомобиль. Сейчас он под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, 20 октября в полицию обратился инспектор по охране животного мира, который сообщил об установленном факте незаконной охоты на косуль.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого — им оказался 43-летний житель рабочего поселка Коченево.

У мужчины изъяли тушу дикого животного, а также ружье, более 80 патронов и автомобиль «УАЗ».

Дознаватель МВД возбудил уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Мужчина признался в содеянном, сейчас он находится под подпиской о невыезде.