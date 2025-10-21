Ричмонд
Какое слово в СМС отпугнёт телефонных мошенников, объяснил эксперт

Российские граждане, столкнувшиеся с навязчивостью злоумышленников, могут эффективно отвадить их от дальнейших попыток связаться с ними с помощью довольно простого метода.

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович в интервью RT, передает ИА DEITA.RU.

Он порекомендовал никогда не отвечать на звонки с незнакомых номеров. В случае получения такого вызова, рекомендуется отложить телефон и дождаться его завершения.

Затем, по совету специалиста, нужно отправить на неизвестный номер SMS с текстом: «Напишите». По словам Масаловича, такой способ практически на 100% отпугнет мошенников и заставит их прекратить звонки.

Объясняя суть метода, эксперт отметил, что он позволяет полностью защитить человека от прямого диалога с злоумышленниками по телефону и одновременно показывает, что дальнейшее общение возможно только в текстовом виде. В результате, аферисты не будут продолжать переписку через SMS, заверил специалист.