Какое слово в СМС отпугнёт телефонных мошенников, объяснил эксперт

Объясняя суть метода, эксперт отметил, что он позволяет полностью защитить человека от прямого диалога с злоумышленниками по телефону и одновременно показывает, что дальнейшее общение возможно только в текстовом виде. В результате, аферисты не будут продолжать переписку через SMS, заверил специалист.