Какое слово в СМС отпугнёт телефонных мошенников, объяснил эксперт

Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович в интервью RT, передает ИА DEITA.RU.
Он порекомендовал никогда не отвечать на звонки с незнакомых номеров. В случае получения такого вызова, рекомендуется отложить телефон и дождаться его завершения.
Затем, по совету специалиста, нужно отправить на неизвестный номер SMS с текстом: «Напишите». По словам Масаловича, такой способ практически на 100% отпугнет мошенников и заставит их прекратить звонки.
Объясняя суть метода, эксперт отметил, что он позволяет полностью защитить человека от прямого диалога с злоумышленниками по телефону и одновременно показывает, что дальнейшее общение возможно только в текстовом виде. В результате, аферисты не будут продолжать переписку через SMS, заверил специалист.