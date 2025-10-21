В Омской области пересчитали плату за коммунальные услуги участникам СВО

«Прокуратура Знаменского района Омской области в ходе проверки соблюдения законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве выявила нарушения прав участников специальной военной операции и членов их семей. Установлено, что вопреки закону 12 семьям военнослужащих необоснованно начислялись пени за электроэнергию и обращение с твердыми коммунальными отходами», — говорится в сообщении телеграм-канала «Прокуратура Омской области».