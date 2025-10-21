В Хабаровске временно изменят движение трамваев из-за ремонта путей

В Хабаровске на пересечении улицы Шеронова и Уссурийского бульвара пройдут ночные ремонтные работы на трамвайных путях и автомобильном переезде. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Ремонт запланирован на пять ночей: с 21:00 21 октября до 5:00 22 октября, с 21:00 23 октября до 5:00 24 октября, с 21:00 24 октября до 5:00 25 октября, с 21:00 26 октября до 5:00 27 октября и с 21:00 27 октября до 5:00 28 октября.
В эти периоды движение трамваев изменится. Маршрут № 1 будет курсировать только между остановками «Дальхимфарм» и «Индустриально-экономический колледж». Маршрут № 5 будет полностью отменен в указанное время.
Актуальную информацию о движении общественного транспорта в Хабаровске жители города могут узнать на сайте «Транспорт27.рф», в мобильном приложении Go2bus или у диспетчера по круглосуточному телефону 45−00−56.