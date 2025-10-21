В Хабаровске временно изменят движение трамваев из-за ремонта путей

Ремонт запланирован на пять ночей: с 21:00 21 октября до 5:00 22 октября, с 21:00 23 октября до 5:00 24 октября, с 21:00 24 октября до 5:00 25 октября, с 21:00 26 октября до 5:00 27 октября и с 21:00 27 октября до 5:00 28 октября.