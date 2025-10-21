Водитель пассажирского автобуса объяснил, почему ездил по тротуару

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, автобус «Даймлер» ехал по тротуару на улице Инженерной. Инспекторы выяснили, что за рулем находился 42-летний екатеринбуржец. Его водительский стаж — 23 года. До этого к административной ответственности водитель привлекался только один раз.