Водитель пассажирского автобуса объяснил, почему ездил по тротуару

В Екатеринбурге оштрафовали водителя пассажирского автобуса, который проехал по тротуару. Этот момент попал на видео, которое разлетелось по местным пабликам.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, автобус «Даймлер» ехал по тротуару на улице Инженерной. Инспекторы выяснили, что за рулем находился 42-летний екатеринбуржец. Его водительский стаж — 23 года. До этого к административной ответственности водитель привлекался только один раз.
— Мужчина пояснил, что выехал на тротуар, чтобы объехать другое транспортное средство, которое стояло из-за поломки на улице Инженерной. Пассажиров в салоне автобуса не было, — рассказали в Госавтоинспекции.
Водителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (движение по тротуарам). Также с ним провели профилактическую беседу о недопустимости нарушений Правил дорожного движения. Водитель пообещал впредь соблюдать ПДД.