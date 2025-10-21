Создан способ для повышения эффективности Т-клеточной иммунотерапии

Как отмечают ученые, проблему можно в теории решить, если внести изменения в работу большого числа генов в Т-клетках, однако первые попытки осуществить это привели к массовой гибели «перепрограммированных» иммунных телец в результате появления мутаций. Американские исследователи предположили, что этого можно избежать, если редактировать не ДНК клетки, а ее РНК, и менять ее таким образом, что клетка самостоятельно «отключит» или «включит» интересующие ученых гены.