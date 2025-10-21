В селе Бичура в Бурятии открыли обновленный Ленинский сельский клуб

Отремонтированный в соответствии с задачами нацпроекта «Семья» Ленинский сельский клуб открыли в селе Бичура Республики Бурятии, сообщили в региональном министерстве культуры.
Специалисты отремонтировали кровлю и фундамент здания, привели в порядок полы и стены, заменили системы отопления, канализации, водо- и электроснабжения. Также там установили мемориальную доску, посвященную казакам-основателям Бичуры.
«Что касается ремонта, то раньше это было старенькое ветхое здание, было холодно, часто ходили в верхней одежде. Как мы рады новому ремонту! Сейчас все кардинально изменилось: и тепло, и светло и само здание расширилось, и сцена стала больше, появился санузел. Теперь есть все удобства, чтобы проводить мероприятия, заниматься с детьми и работать с населением», — отметила заведующая Ленинским сельским клубом Екатерина Быстрова.
Отмечается, что в деятельности клуба участвуют более 80 жителей. Особое внимание в учреждении уделяют сохранению казачьей культуры и традиций. Там проводят различные тематические мероприятия, репетиции народного ансамбля «Околица», выставки музея казачьего быта.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.