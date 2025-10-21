Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нарьян-Маре завершают преображение территории на улице Калмыкова

Сейчас специалисты бетонируют основание детского городка.

Благоустройство общественной территории, расположенной в районе домов № 10 и № 12 на улице Калмыкова в Нарьян-Маре, находится на завершающем этапе, сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас специалисты бетонируют основание детского городка, готовят площадку для будущего газона и устанавливают ступеньки к беседке-веранде. Ранее они смонтировали детские игровые элементы, уличные спортивные тренажеры и систему освещения.

Помимо этого, в порядок приводят общественное пространство на проезде Капитана Матросова. В частности, мастера уже разместили там арт-объект, опоры для качелей и новые скамейки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.