В Нарьян-Маре завершают преображение территории на улице Калмыкова

Благоустройство общественной территории, расположенной в районе домов № 10 и № 12 на улице Калмыкова в Нарьян-Маре, находится на завершающем этапе, сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Сейчас специалисты бетонируют основание детского городка, готовят площадку для будущего газона и устанавливают ступеньки к беседке-веранде. Ранее они смонтировали детские игровые элементы, уличные спортивные тренажеры и систему освещения.
Помимо этого, в порядок приводят общественное пространство на проезде Капитана Матросова. В частности, мастера уже разместили там арт-объект, опоры для качелей и новые скамейки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.