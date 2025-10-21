Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года

Большие выходные ждут белорусов в ноябре 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.

Все дело в том, что День Октябрьской революции выпал в 2025 году на пятницу. Это значит, что у белорусов будет сразу три выходных дня: пятница, 7 ноября, а также суббота и воскресенье, 8 и 9 ноября соответственно.

Ранее профсоюз сказал, может ли наниматель объявить 10 дней рождественских каникул в Беларуси.

Кстати, большие выходные без переносов и отработок в 2026 году подсчитали в Беларуси.

Тем временем Совмин объявил республиканский субботник в Беларуси на 25 октября.

Кроме того, Минтруда определило, как белорусы будут работать в 2026 году.