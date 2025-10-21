Белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.
Все дело в том, что День Октябрьской революции выпал в 2025 году на пятницу. Это значит, что у белорусов будет сразу три выходных дня: пятница, 7 ноября, а также суббота и воскресенье, 8 и 9 ноября соответственно.
