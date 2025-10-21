Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скоростное ограничение ввели на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде

На Канавинском мосту в Нижнем Новгороде введено новое ограничение скорости — теперь двигаться по нему можно не быстрее 40 километров в час.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Соответствующие дорожные знаки установлены как на опорах вдоль проезжей части, так и на конструкциях над дорогой. Новые правила касаются всех видов транспорта и действуют в обоих направлениях движения.

По данным региональных властей, с 1 января по 12 октября 2025 года камеры фиксации нарушений в Нижегородской области зафиксировали 1 969 931 случай несоблюдения ПДД. Общая сумма штрафов по этим постановлениям превысила 1,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что «умная» камера на улице Минина в Нижнем Новгороде выявила 2500 нарушений на электросамокатах.

Напомним также, что камеры на проспекте Гагарина и Окском съезде начали фиксировать водителей с телефонами.