Школьники Шалинского района Чечни приняли участие в онлайн-уроке об ИИ

Участниками открытого онлайн-урока «Искусственный интеллект: помощник или конкурент» стали 300 школьников из Шалинского муниципального района Чеченской Республики, сообщили в районной администрации. Мероприятие прошло 20 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Ребятам рассказали о возможностях и вызовах искусственного интеллекта, а также о том, как он меняет повседневную жизнь. Полученные знания ученики закрепили на практике. Им нужно было разделиться на команды и предложить идеи, в каких рутинных делах можно применять ИИ.
«Подобный формат обучения способствует развитию критического мышления и понимания технологий, которые уже сегодня формируют наше общество. Это мероприятие подчеркивает важность внедрения новых технологий в образовательный процесс», — отметила учитель информатики средней школы № 1 города Шали Милана Ибрагимова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.