В Омской области обновили участок автодороги Называевск — Исилькуль

Отрезок трассы Называевск — Исилькуль протяженностью 6 км привели в нормативное состояние в Омской области, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Работы провели в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты отфрезеровали старое покрытие и устранили участки с пучинообразованиями. Затем они укрепили основание проезжей части, применив технологию холодного ресайклинга с добавлением цемента. После этого мастера уложили новое двухслойное дорожное полотно, укрепили обочины, нанесли разметку и установили знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.