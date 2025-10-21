«На ведение домашнего хозяйства и уход за детьми в среднем тратят 2 ч 46 мин»: Белстат нарисовал портрет отца в Беларуси

Белстат нарисовал портрет среднестатистического отца в Беларуси к Дню отца, который отмечается в стране 21 октября.
Так, согласно статистическим данным, большинство отцов в стране — горожане (при этом каждый пятый живет в Минске), женаты, имеют средне специальное образование, работают в строительной или транспортной сфере.
При этом 73,3% семей, где отцы живут вместе с детьми до 18 лет, воспитывают всего одного ребенка, 22,8% — двух детей, 3,9% — трех и более детей.
«В среднем на ведение домашнего хозяйства и уход за детьми отцы тратят 2 часа 46 минут в день из своего суточного фонда времени», — отметили в Белстате, подчеркнув, что в исследовании принимали участие только семьи, в которых имеются дети до 10 лет.
Ранее Лукашенко сказал о роли мужчин в воспитании детей.
Также мы писали, что пятиклассник оказался в больнице после падения из окна школы в Жодино.
А еще, что белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.