«На ведение домашнего хозяйства и уход за детьми в среднем тратят 2 ч 46 мин»: Белстат нарисовал портрет отца в Беларуси

«В среднем на ведение домашнего хозяйства и уход за детьми отцы тратят 2 часа 46 минут в день из своего суточного фонда времени», — отметили в Белстате, подчеркнув, что в исследовании принимали участие только семьи, в которых имеются дети до 10 лет.