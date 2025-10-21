Ричмонд
Маршрут турпоезда «Зимняя сказка» пройдет через Краснодар

Праздничный состав сделает четыре рейса.

21 октября. KrasnodarMedia. Жители Краснодарского края получили возможность отправиться в новогоднее путешествие на знаменитом туристическом поезде «Зимняя сказка». Компания РЖД объявила 21 октября о расширении географии маршрута, который теперь включит в себя южные регионы страны.

Согласно информации пресс-службы железнодорожного перевозчика, отныне отправиться в гости к Деду Морозу можно не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и с юга России. Поезд будет курсировать из Минеральных Вод с организацией посадки и высадки пассажиров в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Круговой маршрут предусматривает познавательные остановки в Великом Устюге и Нижнем Новгороде. Планируется, что рейсы отправятся в путь 7, 15 и 23 декабря, а также 2 января, что позволит пассажирам захватить как предновогодние праздники, так и каникулы.

В вотчине главного зимнего волшебника путешественников ожидает насыщенная программа. Они посетят сказочный терем Деда Мороза, прогуляются по Тропе сказок, а также смогут побывать в Доме моды и «Лаборатории чудес». Дополнят впечатление тематические ярмарки и экскурсии по старинным улицам города.

Нижний Новгород встретит гостей праздничной атмосферой. В программе пребывания запланировано посещение фабрики елочных игрушек и осмотр главных достопримечательностей, включая знаменитый Нижегородский кремль.