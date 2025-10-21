В Калининграде форт № 3 с 1 ноября закроют для туристов

Форт № 3 — один из ключевых элементов кольцевой оборонительной системы Кёнигсберга. Он был построен в 1874—1879-х и стал первым завершённым фортом в составе «третьего вала» крепости. В 1894 году сооружение получило имя Король Фридрих III — в честь прусского монарха. Форт представляет собой шестиугольное кирпичное укрепление с двухуровневыми казармами, лазаретом, складами, кухней и мастерскими. Он окружён сухим рвом глубиной до 6 метров и шириной до 20 метров. В годы Второй мировой войны форт использовался как оборонительный пункт и был взят советскими войсками в апреле 1945 года. После войны сооружение применялось как склад, а с 1990-х находилось в запустении. В 2007-м форт получил статус объекта культурного наследия регионального значения.