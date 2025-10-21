В Калининграде форт № 3 с 1 ноября закроют для туристов

В Калининграде форт № 3 Король Фридрих III на Невского с 1 ноября закроют для туристов. Об этом сообщает администрация форта во вторник, 21 октября.
«Наступает финальный этап масштабной реконструкции, целью которой является создание современного гостинично-музейного комплекса на базе исторического памятника архитектуры XIX века. В 2026 году форт откроется в обновлённом виде, сохранив историческую атмосферу и получив новые функции, соответствующие современным требованиям комфорта и туризма», — говорится в сообщении.
С момента начала работ на объекте выполнены следующие работы:
проведена консервация конструкций и укрепление кладки; выполнены работы по бурению для прокладки инженерных сетей; начата установка оконных конструкций и элементов вентиляции; проведена расчистка внутренней территории и восстановление отдельных помещений.
В обновлённом комплексе планируется разместить: бутик-отель с рестораном и зонами отдыха, культурно-выставочные пространства для конференций, фестивалей и образовательных мероприятий. Не исключено, что там также появится музей фортификационной мысли. Историческое имя форта сохранится без изменений — как символ преемственности и уважения к прошлому.
Форт № 3 — один из ключевых элементов кольцевой оборонительной системы Кёнигсберга. Он был построен в 1874—1879-х и стал первым завершённым фортом в составе «третьего вала» крепости. В 1894 году сооружение получило имя Король Фридрих III — в честь прусского монарха. Форт представляет собой шестиугольное кирпичное укрепление с двухуровневыми казармами, лазаретом, складами, кухней и мастерскими. Он окружён сухим рвом глубиной до 6 метров и шириной до 20 метров. В годы Второй мировой войны форт использовался как оборонительный пункт и был взят советскими войсками в апреле 1945 года. После войны сооружение применялось как склад, а с 1990-х находилось в запустении. В 2007-м форт получил статус объекта культурного наследия регионального значения.