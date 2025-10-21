В Судаке стартует отопительный сезон

В Симферополе отопительный сезон стартовал 16 октября, сначала тепло подали в социальные объекты. Во вторник в управлении информполитики администрации Симферополя уточнили, что с 20 октября в крымской столице включено отопление в многоквартирных домах. Однако, поскольку режим пуско-наладки занимает определенное время, жилой фонд крымской столицы будет полностью обеспечен теплом в ближайшие два дня.