В Судаке стартует отопительный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. В Судаке с 21 октября начинается отопительный сезон. Тепло постепенно будет поступать в жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.

Источник: РИА "Новости"

«С сегодняшнего дня тепло постепенно будет поступать во все объекты жилого фонда и социальной сферы (школьные, дошкольные учреждения, учреждения культуры, объекты здравоохранения), подключенные к централизованной системе теплоснабжения», — написал он в Telegram.

В Симферополе отопительный сезон стартовал 16 октября, сначала тепло подали в социальные объекты. Во вторник в управлении информполитики администрации Симферополя уточнили, что с 20 октября в крымской столице включено отопление в многоквартирных домах. Однако, поскольку режим пуско-наладки занимает определенное время, жилой фонд крымской столицы будет полностью обеспечен теплом в ближайшие два дня.

На прошлой неделе сообщалось, что в Севастополе запускают систему отопления. Теплоноситель в городе-герое подают в дома и социальные объекты. Запас топлива полностью сформирован.