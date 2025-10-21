В Судаке стартует отопительный сезон

«С сегодняшнего дня тепло постепенно будет поступать во все объекты жилого фонда и социальной сферы (школьные, дошкольные учреждения, учреждения культуры, объекты здравоохранения), подключенные к централизованной системе теплоснабжения», — написал он в Telegram.
В Симферополе отопительный сезон стартовал 16 октября, сначала тепло подали в социальные объекты. Во вторник в управлении информполитики администрации Симферополя уточнили, что с 20 октября в крымской столице включено отопление в многоквартирных домах. Однако, поскольку режим пуско-наладки занимает определенное время, жилой фонд крымской столицы будет полностью обеспечен теплом в ближайшие два дня.
На прошлой неделе сообщалось, что в Севастополе запускают систему отопления. Теплоноситель в городе-герое подают в дома и социальные объекты. Запас топлива полностью сформирован.