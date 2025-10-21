Жителя Запорожской области приговорили к пяти годам за одобрение терроризма в интернете

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю города Энергодара Запорожской области. Мужчина был осужден за публичное оправдание терроризма.
Как установили сотрудники ФСБ, в одном из мессенджеров он оставил комментарий, в котором одобрял действия украинского националистического батальона. Эта организация признана в России террористической, и ее деятельность запрещена.
Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему на два года запретили администрировать любые интернет-ресурсы: сайты, страницы в соцсетях, форумы и чаты. Приговор еще не вступил в законную силу.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!