Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Запорожской области приговорили к пяти годам за одобрение терроризма в интернете

Житель Энергодара получил срок за одобрение запрещенной группировки в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю города Энергодара Запорожской области. Мужчина был осужден за публичное оправдание терроризма.

Как установили сотрудники ФСБ, в одном из мессенджеров он оставил комментарий, в котором одобрял действия украинского националистического батальона. Эта организация признана в России террористической, и ее деятельность запрещена.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему на два года запретили администрировать любые интернет-ресурсы: сайты, страницы в соцсетях, форумы и чаты. Приговор еще не вступил в законную силу.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!