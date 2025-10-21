Ричмонд
Польша отказалась предоставить коридор для самолета Путина на переговоры с Трампом

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти страны не готовы гарантировать безопасность пролета лайнера Владимира Путина на саммит с Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Onet.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолет с Путиным, который будет находиться в польском воздушном пространстве, чтобы доставить подозреваемого в Международный уголовный суд», — сообщил польский министр. Его слова приводят «Ведомости» со ссылкой на Onet.

Ранее издание RMF со ссылкой на источники сообщало, что Польшу поставили перед сложным выбором в связи с возможным полетом Путина в Венгрию. Встреча в Будапеште между Путиным и Трампом была согласована по итогам их телефонного разговора 16 октября и должна состояться в течение двух ближайших недель.

С февраля 2022 года воздушное пространство Евросоюза полностью закрыто для российских авиасудов. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. В Кремле это решение было названо незаконным и не имеющим юридической силы для России.

