Власти Самары обжалуют решение по делу о статусе стадиона «Буревестник»

Мэрия Самары подала апелляцию на решение суда по делу о статусе стадион «Буревестник». Напомним, что спортивный объект, который много раз перепродавали, хотели вернуть в муниципальную собственность. Но в сентябре 2025 года арбитражный суд оставил «Буревестник» в частной собственности, а сделку купли-продажи признал законной.
Судя по данным картотеки арбитражным дел, теперь этим вопросом займется Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Заседание запланировано на 19 ноября.
Меньше месяца назад стало известно, что «Буревестник» включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.