Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Самары обжалуют решение по делу о статусе стадиона «Буревестник»

Судьбу самарского стадиона будет решать апелляционный суд.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Самары подала апелляцию на решение суда по делу о статусе стадион «Буревестник». Напомним, что спортивный объект, который много раз перепродавали, хотели вернуть в муниципальную собственность. Но в сентябре 2025 года арбитражный суд оставил «Буревестник» в частной собственности, а сделку купли-продажи признал законной.

Судя по данным картотеки арбитражным дел, теперь этим вопросом займется Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Заседание запланировано на 19 ноября.

Меньше месяца назад стало известно, что «Буревестник» включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.