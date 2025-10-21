Власти Самары обжалуют решение по делу о статусе стадиона «Буревестник»

Мэрия Самары подала апелляцию на решение суда по делу о статусе стадион «Буревестник». Напомним, что спортивный объект, который много раз перепродавали, хотели вернуть в муниципальную собственность. Но в сентябре 2025 года арбитражный суд оставил «Буревестник» в частной собственности, а сделку купли-продажи признал законной.