Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Монголии

Землетрясение в Монголии 21 октября 2025 зафиксировали иркутские сейсмологи. Судя по координатам, подземные толчки произошли недалеко от озера Хубсугул. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН».
— Землетрясение произошло в 21 октября в 09:14 по Гринвичу, а это в 17:13 в Иркутскому времени, — пояснили специалисты.
Энергетический класс землетрясения составил 12.1. Данных об уровне интенсивности — нет. Однако жители Иркутской области не почувствовали землетрясение.
В последний раз толчки были в ночь на 7 октября 2025 года в Забайкальском крае, недалеко от поселка Новая Чара.
