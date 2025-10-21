Ричмонд
Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Монголии

Жители Иркутской области не ощутили подземных толчков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение в Монголии 21 октября 2025 зафиксировали иркутские сейсмологи. Судя по координатам, подземные толчки произошли недалеко от озера Хубсугул. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН».

Землетрясение в Монголии 21 октября 2025.

— Землетрясение произошло в 21 октября в 09:14 по Гринвичу, а это в 17:13 в Иркутскому времени, — пояснили специалисты.

Энергетический класс землетрясения составил 12.1. Данных об уровне интенсивности — нет. Однако жители Иркутской области не почувствовали землетрясение.

В последний раз толчки были в ночь на 7 октября 2025 года в Забайкальском крае, недалеко от поселка Новая Чара.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители областного центра приняли участие в китайском Форуме Лянчжу.