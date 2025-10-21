В Красноярском крае прошел День открытых дверей в заведениях соцзащиты

Единый День открытых дверей прошел 4 октября во всех учреждениях социального обслуживания и защиты населения Красноярского края, сообщили в региональном министерстве соцполитики. Всесторонняя поддержка различных категорий жителей страны осуществляется по нацпроекту «Семья».
Гостями мероприятия стали более 10 тыс. человек. Для них специалисты соцучреждений организовали свыше 650 активностей. В их число вошли творческие мастер-классы, тренинги по укреплению отношений между родителями и детьми, оздоровительные занятия, лекции по уходу за тяжелобольными людьми и многое другое. Также специалисты рассказали участникам о действующих в регионе мерах социальной поддержки.
«Мы проводим День открытых дверей уже в четвертый раз и стремимся показать жителям края весь спектр услуг, которые предоставляются в учреждениях по нацпроекту “Семья”. Наша максимальная открытость уже приносит результаты. Растет востребованность служб ранней помощи, увеличивается число слушателей на курсах компьютерной и финансовой грамотности, популярны среди граждан старшего возраста занятия по сохранению когнитивных способностей и все больше жителей края посещают творческие и оздоровительные мероприятия», — рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.