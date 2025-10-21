В Красноярском крае прошел День открытых дверей в заведениях соцзащиты

«Мы проводим День открытых дверей уже в четвертый раз и стремимся показать жителям края весь спектр услуг, которые предоставляются в учреждениях по нацпроекту “Семья”. Наша максимальная открытость уже приносит результаты. Растет востребованность служб ранней помощи, увеличивается число слушателей на курсах компьютерной и финансовой грамотности, популярны среди граждан старшего возраста занятия по сохранению когнитивных способностей и все больше жителей края посещают творческие и оздоровительные мероприятия», — рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.