Руки чешутся: молодой омич разбил кулаком дверь в очередной теплой остановке

Об омичах, продолжающих разбивать остановочные комплексы города, сообщает телеграм-канал «ЧП Омск». На этот раз не повезло дверям остановочного комплекса «ПКиО им. 30 лет ВЛКСМ».
«В ночь на 21 октября был разбит остановочный комплекс “ПКиО им. 30 лет ВЛКСМ”. Остановка закрыта до установления виновных лиц и возмещения ущерба. Если вам знакомы эти люди или вы что-то о них знаете — пожалуйста, откликнитесь, это ускорит открытие остановочного комплекса», — говорится в сообщении.
Также пост сопровождается видеозаписью камеры наблюдения. На записи видно, как сидящий на лавочке в теплой остановке молодой омич, вдруг вскакивает и с силой бьет кулаком по стеклянной части двери, отчего она разрушается.
Ранее «КП в Омске» сообщала о том, как малолетние вандалы разбили остановку «Поселок Южный».