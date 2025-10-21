Жители Кубани пожаловались на сбой в работе Telegram

Жители Кубани пожаловались на сбой в Telegram. Проблемы в работе мессенджера заметили днем 21 октября.
Как сообщают пользователи, веб-версия мессенджера на компьютерах не загружается.
За последние шесть часов, по данным сервиса Сбой.РФ, из Краснодарского края поступило больше всего жалоб на сбой в работе Telegram. На регион приходится 18% обращений.
Напомним, пользователи сталкивались со сбоем в работе мессенджера вечером 20 октября. Наибольшее количество жалоб поступало в период с 20:00 до 22:00.