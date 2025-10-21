В ХМАО отремонтировали участок трассы Октябрьское — Андра

Участок трассы Октябрьское — Андра в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
Отрезок протяженностью 8,4 км находится в Октябрьском районе. Специалисты заменили старое асфальтовое покрытие проезжей части, нанесли разметку и установили 21 металлическую гофрированную трубу для улучшения системы водоотведения.
Также работы провели на мосту через реку Нангакорка. Специалисты заменили старые конструкции, проложили гидроизоляцию и установили металлическое ограждение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.