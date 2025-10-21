Калининградцы опасаются, что скорую помощь в регионе отдадут частникам

«Рассматриваем возможность обновить их в 2026 году. Также предполагаем передать функцию доставки пациентов частной компании, чтобы освободить медиков от этой задачи», — уточнили представители регионального минздрава на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в социальной сети «ВКонтакте».
Однако окончательное решение пока не принято. Напомним, что возможность передачи скорых на аутсорс обсуждали в начале осени. Многие граждане опасаются, что, если скорые передадут в частные руки, с людей будут брать деньги.
«Не буду ездить срочно. Будет просто наплевать. И за все будут платить люди», — написали комментаторы на странице губернатора.