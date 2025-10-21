Ричмонд
Калининградцы опасаются, что скорую помощь в регионе отдадут частникам

КАЛИНИНГРАД, 21 октября, ФедералПресс. Власти отметили, что судьба службы скорой помощи в Калининградской области пока не решена. Уточняется, что в регионе большое число машин скорой помощи, которым больше пяти лет, и их нужно заменить.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Рассматриваем возможность обновить их в 2026 году. Также предполагаем передать функцию доставки пациентов частной компании, чтобы освободить медиков от этой задачи», — уточнили представители регионального минздрава на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в социальной сети «ВКонтакте».

Однако окончательное решение пока не принято. Напомним, что возможность передачи скорых на аутсорс обсуждали в начале осени. Многие граждане опасаются, что, если скорые передадут в частные руки, с людей будут брать деньги.

«Не буду ездить срочно. Будет просто наплевать. И за все будут платить люди», — написали комментаторы на странице губернатора.